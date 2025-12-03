Новий календар зимових свят — коли святкувати Миколая та Різдво 2025 року

Зимові свята. Фото: vinnitsa.info

Після календарної реформи 2023 року українські церкви — православна та греко-католицька — перейшли на новоюліанський календар. Це змістило дати більшості християнських свят, зокрема й усього різдвяного циклу.

Коли цього року святкувати День Святого Миколая та Різдво читайте в матеріалі.

Як змінилися дати зимових свят

Перехід на новоюліанський календар автоматично змістив дати зимових свят. Таким чином, Україна повністю синхронізувала різдвяний період зі світовою християнською традицією.

Основні зі свят тепер припадають на такі дні:

День Святого Миколая — 6 грудня (раніше 19 грудня);

Святвечір — 24 грудня (раніше 6 січня ввечері);

Різдво Христове — 25 грудня (раніше 7 січня);

Новий рік — 1 січня (дата не змінилася);

День Святого Василя — 1 січня (раніше 14 січня);

Водохреща — 6 січня (раніше 19 січня).

Церква щодня вшановує пам'ять святих, але в зимовий період особливо виділяють кілька дат — так звані присвятки. Із цими датами в народній традиції пов'язано багато звичаїв, гадань та обрядів, що формували атмосферу зимових свят упродовж століть.

4 грудня — День святої Варвари;

5 грудня — День святого Сави;

6 грудня — Миколи Чудотворця;

9 грудня — Анни (Зачаття праведною Анною Богородиці);

29 грудня — Йосипа Обручника (перехідне свято — у першу неділю після Різдва);

31 грудня — Меланії (Меланки), Щедрий вечір.

Дати зимових свят. Фото: t.me/hs_kharkiv

