Святослав Вакарчук празднует День рождения — интересные факты

Музыкант Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и известный украинский музыкант 14 мая празднует День рождения. Популярному артисту исполнится 50 лет.

Новини.LIVE расскажет интересные факты из жизни Святослава Вакарчука.

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Что известно о Святославе Вакарчуке

Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в Мукачево Закарпатской области. Будучи двухлетним мальчиком он напевал народные песни, которым научился от своей бабушки. Кроме того, он любил Beatles, книги и физику.

Святослав Вакарчук с детства. Фото: ТСН

Музыкант получил два высших образования как физик-теоретик и экономист-международник. Однако, сам артист говорит, что его душа стремится к музыке. Так, в 1994 году была основана одна из самых популярных украинских групп "Океан Эльзы".

Первый состав группы Океан Эльзы в 1994 году. Фото: vikna

Артист учился в музыкальной школе еще с детства, но играл там на баяне и фортепиано, а не на гитаре или барабанах. Время от времени Вакарчук садится за барабаны и берет в руки гитару, но музыканта мало кто видел с баяном.

О Святославе есть один интересный факт. Говорят, что в 2005 году он выиграл миллион гривен в программе "Первый миллион". Такое событие произошло впервые в истории украинского телешоу. Однако музыкант не взял эти деньги себе, а направил их на благотворительность.

Что касается личной жизни артиста, то он ее держит в секрете. Известно, что до 2021 года он имел отношения со стилисткой Лялей Фонаревой, но в браке пара не была. Вместе они воспитывали дочь Ляли от первого брака с Владимиром Тарасюком, Диану Фонареву, которую Вакарчук удочерил. Однако своих детей у них не было.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева. Фото: из открытых источников

Когда в 2021 году пара разошлась, то Вакарчук отметил, что они "были, есть и будут близкими людьми", но в подробности не вдавался.

Однако уже в августе 2021 года у музыканта родился сын. Мальчика назвали Иваном в честь отца Святослава, известного ученого Ивана Вакарчука, который умер весной 2020 года.

Пресс-служба артиста сообщила, что он вместе с матерью ребенка предпочитают не разглашать подробностей, в частности, и точную дату рождения малыша.

Увлечения и хобби Святослава Вакарчука

Известный украинский певец интересуется не только музыкой, но и японской культурой, буддизмом и литературой. К примеру, Вакарчук любит читать Николая Гоголя, Ивана Франко, Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Юкио Масиса и Германа Гессе.

Святослав Вакарчук в книжном магазине. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Что касается музыки, то своими кумирами он считает легендарных "The Beatles", а также рок-группы "The Rolling Stones", "Pink Floyd" и "Queen".

Политическая жизнь музыканта

Вакарчук 30 сентября 2007 года был избран на внеочередных выборах в ВРУ по списку пропрезидентского блока НУНС. Однако уже 11 сентября 2008 года он официально написал заявление о сложении мандата и посчитал нужным с того момента больше не приходить в парламент.

Во второй раз он был избран в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. Он даже создал собственную партию "Голос", которая пропагандировала интересы граждан Украины превыше всего, курс Украины в ЕС и одинаковый закон для всех украинцев.

Святослава Вакарчук в Верховной Раде. Фото: УНИАН

Однако 11 июня 2020 года Вакарчук объявил о планах по завершению работы народным депутатом. Украинцам нравился музыкант в виде политика и они даже призывали его баллотироваться в президенты, поскольку верят ему. Однако артист считает, что может делать больше на работы на музыкальном фронте.

Напомним, Святослав Вакарчук часто ездит на фронт с концертами для военных. Так, летом 2024 года он был на Торецком направлении. Музыкант пел бойцам под звуки взрывов.

Также мы писали, что в мае прошлого года музыкант сообщил о потере близкого друга. Речь идет об известном актере театра имени Заньковецкой.