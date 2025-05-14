Святослав Вакарчук святкує День народження — цікаві факти

Музикант Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та відомий український музикант 14 травня святкує День народження. Популярному артисту виповниться 50 років.

Новини.LIVE розповість цікаві факти з життя Святослава Вакарчука.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року у Мукачево Закарпатської області. Бувши дворічним хлопчиком, він наспівував народні пісні, яких навчився від своєї бабусі. Крім того, він любив Beatles, книжки та фізику.

Святослав Вакарчук в дитинстві. Фото: ТСН

Музикант отримав дві вищі освіти як фізик-теоретик та економіст-міжнародник. Однак сам артист каже, що його душа прагне музики. Так, 1994 року був заснований один із найпопулярніших українських гуртів "Океан Ельзи".

Перший склад гурту Океан Ельзи у 1994 році. Фото: vikna

Артист навчався у музичній школі ще з дитинства, але грав там на баяні та фортепіано, а не на гітарі чи барабанах. Час від часу Вакарчук сідає за барабани та бере в руки гітару, але музиканта мало хто бачив із баяном.

Про Святослава є один цікавий факт. Кажуть, що у 2005 році він виграв мільйон гривень у програмі "Перший мільйон". Така подія трапилась вперше в історії українського телешоу. Однак музикант не взяв ці гроші собі, а спрямував їх на благодійність.

Що стосується особистого життя артиста, то він його тримає в секреті. Відомо, що до 2021 року він мав стосунки зі стилісткою Лялею Фонарьовою, але в шлюбі пара не була. Разом вони виховували доньку Лялі від першого шлюбу з Володимиром Тарасюком, Діану Фонарьову, яку Вакарчук удочерив. Однак своїх дітей в них не було.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова. Фото: з відкритих джерел

Коли 2021 року пара розійшлась, то Вакарчук зазначив, що вони "були, є і будуть близькими людьми", але в подробиці не вдавався.

Однак вже в серпні 2021 року у музиканта народився син. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Святослава, відомого науковця Івана Вакарчука, який помер навесні 2020 року.

Пресслужба артиста повідомила, що він разом з матір'ю дитини воліють не розголошувати подробиць, зокрема, і точну дату народження малюка.

Захоплення та хобі Святослава Вакарчука

Відомий український співак цікавиться не лише музикою, а й японською культурою, буддизмом та літературою. До прикладу, Вакарчук любить читати Миколу Гоголя, Івана Франка, Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Юкіо Масіса та Германа Гессе.

Святослав Вакарчук в книгарні. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Що стосується музики, то своїми кумирами він вважає легендарних The Beatles, а також рок-гурти The Rolling Stones, Pink Floyd і Queen.

Політичне життя музиканта

Вакарчука 30 вересня 2007 року було обрано на позачергових виборах до ВРУ за списком пропрезидентського блоку НУНС. Однак вже 11 вересня 2008 року він офіційно написав заяву про складання мандату і вважав за потрібне з того моменту більше не приходити в парламент.

Вдруге він був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Він навіть створив власну партію "Голос", яка пропагувала інтереси громадян України понад усе, курс України в ЄС та однаковий закон для всіх українців.

Святослава Вакарчук у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Проте 11 червня 2020 року Вакарчук оголосив про плани щодо завершення роботи народним депутатом. Українцям подобався музикант у вигляді політика, і вони навіть закликали його балотуватися в президенти, оскільки вірять йому. Однак артист вважає, що може робити більше на роботи на музичному фронті.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук часто їздить на фронт з концертами для військових. Так, влітку 2024 року він був на Торецькому напрямку. Музикант співав бійцям під звуки вибухів.

Також ми писали, що в травні минулого року музикант повідомив про втрату близького друга. Йдеться про відомого актора театру імені Заньковецької.