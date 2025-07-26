Главнокомандующий ВСУ Сырский 26 июля празднует день рождения и вот его основной карьерный путь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в штабе. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 26 июля, свой день рождения отмечает Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский. Человек, на плечах которого лежит колоссальная ответственность за судьбу страны в решающий момент ее истории.

Редакция Новини.LIVE предлагает отследить путь Александра Сырского от командира взвода до главы украинского войска.

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Путь генерала: от советского училища до стандартов НАТО

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года. Хотя местом его рождения является село Новинки во Владимирской области России, большая часть его жизни и вся военная карьера неразрывно связаны с Украиной. В конце 70-х годов его отца-военного перевели в Харьков, который сам Сырский считает своим родным городом.

Военное образование он получал сначала в Московском высшем общевойсковом командном училище, которое окончил в 1986 году. Однако, после распада СССР присягнул на верность Украине и продолжил обучение уже в украинских военных вузах.

Сырский с отличием окончил Академию Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и с золотой медалью - Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень). Получил степень кандидата военных наук.

Свою военную карьеру в Украине Сырский начал с командования мотострелковым взводом. С 1993 года он командовал батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, а затем возглавил и полк. В 2000-х годах командовал 72-й механизированной бригадой, дослужившись до звания генерал-майора.

Важным этапом в карьере Сырского стало его участие в процессах сотрудничества Украины с НАТО. Еще в 2013 году, занимая должность первого заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, он отвечал за взаимодействие с Альянсом и участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по его стандартам.

"Барс" на поле боя: от Дебальцево до обороны Киева

Александр Сырский в Донецкой области во время АТО в 2015 году. Фото: Кадр из видео

С началом российской агрессии в 2014 году генерал Сырский возглавил штаб АТО. Он был одним из ключевых командиров во время ожесточенных боев за Дебальцево зимой 2015 года. Именно он координировал выход украинских военных из окружения, а сформированная им группа "Барс" прикрывала этот сложный маневр. За бои на Дебальцевском плацдарме он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Уничтоженная техника оккупантов РФ под Киевом в 2022 году. Фото: Генштаб ВСУ

В 2019 году Александр Сырский был назначен командующим Сухопутных войск ВСУ. Однако настоящим испытанием его таланта полководца стало полномасштабное вторжение России. Именно генерал Сырский был ответственным за оборону Киева. Под его руководством вокруг столицы было создано два кольца обороны, что позволило остановить врага на подступах к городу. За успешную оборону столицы и освобождение севера Украины Александр Сырский получил высшую государственную награду - звание Героя Украины.

Бойцы ВСУ в освобожденном Изюме на Харьковщине. Фото: Генштаб ВСУ

Еще одной блестящей операцией, проведенной под командованием Сырского, стало контрнаступление на Харьковщине осенью 2022 года, в результате которого были освобождены значительные территории, в частности города Балаклея, Купянск и Изюм. Также он руководил обороной Соледара и Бахмута в чрезвычайно сложных условиях.

8 февраля 2024 года указом Президента Украины генерал-полковник Александр Сырский был назначен Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Интересные факты о Главнокомандующем:

Александр Сырский с женой. Фото: Telegraf

Позывной "Барс": Этот позывной закрепился за Александром Сырским еще со времен боев за Дебальцево.

Этот позывной закрепился за Александром Сырским еще со времен боев за Дебальцево. Спортивная форма: Коллеги характеризуют генерала как аскета, который уделяет большое внимание физической форме. Он спит только четыре с половиной часа в сутки и регулярно занимается спортом. В одном из интервью он отметил, что может отжаться 100 раз без перерыва.

Коллеги характеризуют генерала как аскета, который уделяет большое внимание физической форме. Он спит только четыре с половиной часа в сутки и регулярно занимается спортом. В одном из интервью он отметил, что может отжаться 100 раз без перерыва. Децентрализованное командование: Аналитики издания The Economist отмечают такой стиль командования генерала Сырского, как детальное планирование операций и использование элементов внезапности и обмана.

Аналитики издания The Economist отмечают такой стиль командования генерала Сырского, как детальное планирование операций и использование элементов внезапности и обмана. Семья: Александр Сырский женат. Его жену зовут Тамара Харченко, у них есть сын Александр, также у генерала есть старший сын Антон от первого брака.

Александр Сырский женат. Его жену зовут Тамара Харченко, у них есть сын Александр, также у генерала есть старший сын Антон от первого брака. Ключевой приоритет — жизнь бойцов: "Для нас главная ценность — жизнь наших солдат и офицеров. Мы не можем позволить себе такого отношения, как делают российские начальники, когда они проводят практику мясных штурмов", — отмечает генерал.

На своей нынешней должности Александр Сырский продолжает руководить обороной страны в самый тяжелый период ее истории, подчеркивая, что война должна закончиться выходом на границы Украины.

"Другие варианты не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет", — заявил он.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупационных войск превысили 250 тысяч человек.

А до этого Сырский рассказал о ликвидации российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск.