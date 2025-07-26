Головнокомандувач ЗСУ Сирський 26 липня святкує день народження й ось його основний кар'єрний шлях

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в штабі. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 26 липня, свій день народження відзначає Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Людина, на плечах якої лежить колосальна відповідальність за долю країни у вирішальний момент її історії.

Редакція Новини.LIVE пропонує відстежити шлях Олександра Сирського від командира взводу до очільника українського війська.

Реклама

Читайте також:

Шлях генерала: від радянського училища до стандартів НАТО

Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року. Хоча місцем його народження є село Новинки у Володимирській області Росії, більша частина його життя та вся військова кар'єра нерозривно пов'язані з Україною. Наприкінці 70-х років його батька-військового перевели до Харкова, який сам Сирський вважає своїм рідним містом.

Військову освіту він здобував спочатку у Московському вищому загальновійськовому командному училищі, яке закінчив у 1986 році. Однак, після розпаду СРСР присягнув на вірність Україні й продовжив навчання вже в українських військових вишах.

Сирський з відзнакою закінчив Академію Збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та з золотою медаллю — Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень). Здобув ступінь кандидата військових наук.

Свою військову кар'єру в Україні Сирський розпочав з командування мотострілецьким взводом. З 1993 року він командував батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України в Чугуєві, а згодом очолив і полк. У 2000-х роках командував 72-ю механізованою бригадою, дослужившись до звання генерал-майора.

Важливим етапом у кар'єрі Сирського стала його участь у процесах співпраці України з НАТО. Ще у 2013 році, обіймаючи посаду першого заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, він відповідав за взаємодію з Альянсом та брав участь у переговорах щодо реформування української армії за його стандартами.

"Барс" на полі бою: від Дебальцевого до оборони Києва

Олександр Сирський на Донеччині під час АТО у 2015 році. Фото: Кадр з відео

З початком російської агресії у 2014 році генерал Сирський очолив штаб АТО. Він був одним із ключових командирів під час запеклих боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Саме він координував вихід українських військових з оточення, а сформована ним група "Барс" прикривала цей складний маневр. За бої на Дебальцевському плацдармі він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Знищена техніка окупантів РФ під Києвом у 2022 році. Фото: Генштаб ЗСУ

У 2019 році Олександр Сирський був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Проте справжнім випробуванням його таланту полководця стало повномасштабне вторгнення Росії. Саме генерал Сирський був відповідальним за оборону Києва. Під його керівництвом навколо столиці було створено два кільця оборони, що дозволило зупинити ворога на підступах до міста. За успішну оборону столиці та звільнення півночі України Олександр Сирський отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Бійці ЗСУ у звільненому Ізюмі на Харківщині. Фото: Генштаб ЗСУ

Ще однією блискучою операцією, проведеною під командуванням Сирського, став контрнаступ на Харківщині восени 2022 року, внаслідок якого було звільнено значні території, зокрема міста Балаклія, Куп'янськ та Ізюм. Також він керував обороною Соледара та Бахмута у надзвичайно складних умовах.

8 лютого 2024 року указом Президента України генерал-полковника Олександра Сирського було призначено Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Цікаві факти про Головнокомандувача:

Олександр Сирський з дружиною. Фото: Telegraf

Позивний "Барс": Цей позивний закріпився за Олександром Сирським ще з часів боїв за Дебальцеве.

Цей позивний закріпився за Олександром Сирським ще з часів боїв за Дебальцеве. Спортивна форма: Колеги характеризують генерала як аскета, який приділяє велику увагу фізичній формі. Він спить лише чотири з половиною години на добу та регулярно займається спортом. В одному з інтерв'ю він зазначив, що може віджатися 100 разів без перерви.

Колеги характеризують генерала як аскета, який приділяє велику увагу фізичній формі. Він спить лише чотири з половиною години на добу та регулярно займається спортом. В одному з інтерв'ю він зазначив, що може віджатися 100 разів без перерви. Децентралізоване командування: Аналітики видання The Economist відзначають такий стиль командування генерала Сирського, як детальне планування операцій та використання елементів раптовості та обману.

Аналітики видання The Economist відзначають такий стиль командування генерала Сирського, як детальне планування операцій та використання елементів раптовості та обману. Сім'я: Олександр Сирський одружений. Його дружину звати Тамара Харченко. У них є син Олександр. Також у генерала є старший син Антон від першого шлюбу.

Олександр Сирський одружений. Його дружину звати Тамара Харченко. У них є син Олександр. Також у генерала є старший син Антон від першого шлюбу. Ключовий пріоритет — життя бійців: "Для нас головна цінність — життя наших солдатів та офіцерів. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, коли вони проводять практику м'ясних штурмів", — наголошує генерал.

На своїй нинішній посаді Олександр Сирський продовжує керувати обороною країни у найважчий період її історії, наголошуючи, що війна має закінчитися виходом на кордони України.

"Інші варіанти не розглядається, тому що іншого виходу у нас просто немає", — заявив він.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року втрати російських окупаційних військ перевищили 250 тисяч осіб.

А до цього Сирський розповів про ліквідацію російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ.