В Украине сегодня отмечают День Героев и чтят память тех, кто отдал жизнь за свободу Украины

Иллюстративное изображение украинских военных. Фото: pexels.com

Ежегодно 23 мая, День Героев, Украина склоняет голову в почете перед теми, кто сквозь века боролся за ее свободу и независимость. День Героев — это не просто дата в календаре, а живая нить, объединяющая поколения украинцев, напоминая о цене свободы и несокрушимости духа нации. Во времена, когда страна снова вынуждена с оружием в руках в очередной раз отстаивать свой суверенитет, этот день приобретает особую значимость.

Об истории и традициях этой даты информируют Новини.LIVE.

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Открытка ко Дню Героев Украины. Фото: Буковинский университет

История Дня Героев достигает бурных 1940-х годов. Он был основан Вторым Большим Сбором Организации Украинских Националистов (ОУН) в апреле 1941 года. Дату 23 мая выбрали не случайно — это день трагической гибели одного из идеологов украинского национализма, полковника Евгения Коновальца, убитого советским агентом в Роттердаме в 1938 году.

День был призван почтить память всех борцов за свободу Украины: от рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманщины, сечевых стрельцов и воинов армии УНР и УПА до членов националистического подполья. В условиях советской оккупации День Героев отмечался тайно, в кругу единомышленников, став символом несокрушимости и веры в будущее освобождение.

После восстановления независимости Украины в 1991 году, традиция чествования борцов за Украину начала возрождаться, хотя долгое время день не имел официального государственного статуса. Однако он быстро приобрел популярность в народе, особенно в западных областях Украины, где память об освободительной борьбе была особенно живой.

События Революции Достоинства 2013-2014 годов и дальнейшая российская агрессия придали Дню Героев новый, еще более глубокий смысл, расширив пантеон украинских победителей именами Героев Небесной Сотни и тысяч воинов, ставших на защиту Родины.

Цели Праздника: Память, Единство, Будущее

Чествование памяти — главная цель, чтобы отдать должное всем, кто в разные исторические эпохи жертвовал своей жизнью и здоровьем ради украинской государственности, свободы и соборности.

Также этот День призван передать знания о героическом прошлом молодому поколению, формирование у них чувства гордости за свою страну и ее защитников.

Важным является и утверждение идеалов свободы, независимости, самоотверженности и любви к Родине. В этот день стоит каждому вспомнить, что независимость — это не данность, а результат самоотверженной борьбы многих поколений, в том числе и тех славных бойцов ВСУ, которые дают отпор путинскому нашествию.

День Героев Украины — это день нашей силы, нашего единства и нашей непоколебимой веры в то, что свет всегда побеждает тьму, а свобода стоит любой борьбы. Помним об этом, чтим наших героев — прошлых и настоящих.

Слава Украине и ее Героям!

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