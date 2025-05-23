В Україні сьогодні відзначають День Героїв і вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України

Ілюстративне зображення українських військових. Фото: pexels.com

Щороку 23 травня, в День Героїв, Україна схиляє голову в шані перед тими, хто крізь віки боровся за її свободу та незалежність. День Героїв — це не просто дата в календарі, а жива нитка, що єднає покоління українців, нагадуючи про ціну свободи та незламність духу нації. У часи, коли країна знову змушена зі зброєю в руках вчергове відстоювати свій суверенітет, цей день набуває особливої значущості.

Про історію та традиції цієї дати інформують Новини.LIVE.

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Листівка до Дня Героїв України. Фото: Буковинський університет

Історія Дня Героїв сягає буремних 1940-х років. Його було започатковано Другим Великим Збором Організації Українських Націоналістів (ОУН) у квітні 1941 року. Дату 23 травня обрали не випадково — це день трагічної загибелі одного з ідеологів українського націоналізму, полковника Євгена Коновальця, вбитого радянським агентом у Роттердамі в 1938 році.

День був покликаний вшанувати пам'ять усіх борців за волю України: від лицарів Київської Русі, козаків Гетьманщини, січових стрільців та вояків армії УНР і УПА до членів націоналістичного підпілля. В умовах радянської окупації День Героїв відзначався таємно, в колі однодумців, ставши символом незламності та віри в майбутнє звільнення.

Після відновлення незалежності України у 1991 році, традиція вшанування борців за Україну почала відроджуватися, хоча тривалий час день не мав офіційного державного статусу. Проте він швидко здобув популярність у народі, особливо в західних областях України, де пам'ять про визвольну боротьбу була особливо живою.

Події Революції Гідності 2013-2014 років та подальша російська агресія надали Дню Героїв нового, ще глибшого сенсу, розширивши пантеон українських звитяжців іменами Героїв Небесної Сотні та тисяч воїнів, що стали на захист Батьківщини.

Цілі Свята: Пам'ять, Єдність, Майбутнє

Вшанування пам'яті — головна мета, щоб віддати належну шану всім, хто в різні історичні епохи жертвував своїм життям та здоров'ям заради української державності, свободи та соборності.

Також цей День покликаний передати знання про героїчне минуле молодому поколінню, формування у них почуття гордості за свою країну та її захисників.

Важливим є й утвердження ідеалів свободи, незалежності, самовідданості та любові до Батьківщини. Цього дня варто кожному згадати, що незалежність — це не даність, а результат самовідданої боротьби багатьох поколінь, у тому числі й тих славних бійців ЗСУ, що дають відсіч путінській навалі.

День Героїв України — це день нашої сили, нашої єдності та нашої непохитної віри в те, що світло завжди перемагає темряву, а свобода варта будь-якої боротьби. Пам'ятаймо про це, шануймо наших героїв — минулих і теперішніх.

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