Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Демобилизовался и начал работать на разведку РФ — СБУ задержала срочника ВСУ arrow

Демобилизовался и начал работать на разведку РФ — СБУ задержала срочника ВСУ

20 сентября 2024 11:04
Катерина Османская - Редактор
СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на россиян
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ
Катерина Османская - Редактор

Служба безопасности задержала демобилизованного срочника Вооруженных сил, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. 

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 20 сентября. 

Читайте также:

Что известно о деятельности коллаборанта

В ведомстве рассказали, что задержали вражеского агента в Запорожье. Он шпионил за украинскими войсками, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте.

Как известно, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

"Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, ранее проходившего службу в одном из военных гарнизонов Украины. В поле зрения военной разведки РФ он попал через своих родителей, проживающих на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничающих с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел базовый в Севастополе кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

Какие задачи давали подозреваемому в РФ

Первоначально вражеский куратор запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.

Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой.

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Задержание вражеского агента

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

null
Задержан подозреваемый. Фото: СБУ

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

Какое наказание грозит предателю

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также важные новости дня по теме:

СБУ война ВСУ Коллаборант Россия военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

11:35 Магнитные бури сегодня — почувствуют ли метеозависимые вспышки на Солнце

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации