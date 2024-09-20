СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на россиян

Демобилизовался и начал работать на разведку РФ — СБУ задержала срочника ВСУ
Служба безопасности задержала демобилизованного срочника Вооруженных сил, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 20 сентября.
Что известно о деятельности коллаборанта
В ведомстве рассказали, что задержали вражеского агента в Запорожье. Он шпионил за украинскими войсками, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте.
Как известно, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.
"Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, ранее проходившего службу в одном из военных гарнизонов Украины. В поле зрения военной разведки РФ он попал через своих родителей, проживающих на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничающих с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что в мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел базовый в Севастополе кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.
Какие задачи давали подозреваемому в РФ
Первоначально вражеский куратор запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.
Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой.
Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.
Задержание вражеского агента
Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.
На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.
Какое наказание грозит предателю
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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