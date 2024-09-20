СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на россиян

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала демобилизованного срочника Вооруженных сил, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 20 сентября.

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В ведомстве рассказали, что задержали вражеского агента в Запорожье. Он шпионил за украинскими войсками, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте.

Как известно, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

"Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, ранее проходившего службу в одном из военных гарнизонов Украины. В поле зрения военной разведки РФ он попал через своих родителей, проживающих на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничающих с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел базовый в Севастополе кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

Какие задачи давали подозреваемому в РФ

Первоначально вражеский куратор запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.

Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой.

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Задержание вражеского агента

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Задержан подозреваемый. Фото: СБУ

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

Какое наказание грозит предателю

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.