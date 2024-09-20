СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на росіян

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала демобілізованого строковика Збройних сил, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 20 вересня.

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Що відомо про діяльність колаборанта

У відомстві розповіли, що затримали ворожого агента у Запоріжжі. Він шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Як відомо, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

"Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору воєнної розвідки РФ він потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що в травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

Які завдання давали підозрюваному в РФ

Спочатку ворожий куратор запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу.

Потім за завданням ГРУ РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Затримання ворожого агента

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Затриманий підозрюваного. Фото: СБУ

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

Яке покарання загрожує зраднику

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.