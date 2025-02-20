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Демченко ответил, увеличился ли поток уклонистов на границе

20 февраля 2025 14:10
Ольга Антоновская - редактор
Незаконное пересечение границы — Демченко ответил, возросло ли количество попыток
Работник ГПСУ. Фото: Государственная пограничная служба
Ольга Антоновская - редактор

Сейчас в Украине ежедневно фиксируют попытки незаконного пересечения границы, как и разоблачают схемы для уклонистов. Вместе с тем, увеличение количества нарушителей не фиксируют.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Ми — Україна" в четверг, 20 февраля.

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По словам Демченко, ежедневно в Украине задерживают нарушителей и разоблачают схемы по незаконному пересечению границы. Большинство попыток происходит на границе с Румынией и Молдовой, а меньше всего — на границе с Польшей.

"Количество желающих незаконно пересечь границу не растет. Я уже говорил ранее, что динамика шла на спад еще с июля прошлого года. Такая тенденция остается и сейчас", — отметил Демченко.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что хоть выезд за границу станет возможным после отмены военного положения, но есть нюансы. По его словам, это может произойти, только если не введут другой ограничительный правовой режим.

Ранее в Подольском районе Одесской области разоблачили пятерых мужчин. Жители Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей пытались сбежать через границу в Молдову.

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