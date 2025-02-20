Незаконний перетин кордону — Демченко відповів, чи зросла кількість спроб

Працівник ДПСУ. Фото: Державна прикордонна служба

Наразі в Україні щодня фіксують спроби незаконного перетину кордону, як і викривають схеми для ухилянтів. Разом з тим, збільшення кількості порушників не фіксують.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері "Ми — Україна" в четвер, 20 лютого.

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За словами Демченка, щоденно в Україні затримують порушників та викривають схеми з незаконного перетину кордону. Більшість спроб відбувається на кордоні з Румунією та Молдовою, а найменше — на границі з Польщею.

"Кількість охочих незаконно перетнути кордон не зростає. Я вже говорив раніше, що динаміка йшла на спад ще з липня минулого року. Така тенденція залишається й зараз", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що хоч виїзд за кордон стане можливим після скасування воєнного стану, але є нюанси. За його словами, це може відбутись тільки, якщо не введуть інший обмежувальний правовий режим.

Раніше в Подільському районі на Одещині викрили п'ятьох чоловіків. Мешканці Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей намагалися втекти через кордон у Молдову.