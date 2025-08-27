Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский

Спрос на железнодорожные билеты в августе по самым популярным направлениям превысил предложение в 6-7 раз. Но уже с сентября он стихнет и билеты на поезда покупать станет легче.

Об этом в комментарии журналистке Галине Остаповец сказал глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, август является самым пиковым периодом с точки зрения путешествий на "УЗ". На некоторые направления, в частности Киев-Львов или Киев-Ужгород или карпатский кластер в сторону Буковель и Ворохты, нынешний спрос превышал предложение в 6-7 раз.

"В этом году мы перевезли на 4-5% пассажиров больше, чем в прошлом году. А вагонов, к сожалению, становится меньше. Для этих целей нам нужно постоянное финансирование. Кстати, в этом году у нас заказаны рекордные 100 вагонов. Но выбывает их не меньше, учитывая, что мы также обеспечиваем медицинскую эвакуацию", — уточнил глава "УЗ".

По словам Перцовского, ведомству важно расставлять приоритеты. На сегодня они направлены для военных, когда военнослужащий через приложение Армия+ может взять билет в любое время.

Также в приоритете детское направление, по которому 60-70% от старта продаж идет под детские билеты на детские группы. Например, на тот же Рахов.

"Поэтому я просил бы пассажиров отнестись с пониманием и использовать функцию "автовыкуп". Мы достаточно жестко действуем с перекупами, вводим дополнительные валидации, но превышение спроса над предложением пока серьезное. Следующий пик — Новый год и мы будем готовиться, чтобы привлечь как можно больше вагонов", — подытожил Перцовский.

