Попит на залізничні квитки у серпні по найпопулярнішим напрямкам перевищив пропозицію у 6-7 разів. Але вже із вересня він стихне і квитки на потяги купувати стане легше.

Про це в коментарі журналістці Галині Остаповець сказав голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, серпень місць є найпіковішим періодом з точки зору подорожей на "УЗ". На деякі напрямки, зокрема Київ-Львів чи Київ-Ужгород або карпатський кластер в бік Буковель та Ворохти, цьогорічний попит перевищував пропозицію у 6-7 разів.

"Цього року ми перевезли на 4-5% пасажирів більше, ніж торік. А вагонів, на жаль, стає менше. Для цих цілей нам потрібне постійне фінансування. До речі, цьогоріч у нас замовлені рекордні 100 вагонів. Але вибуває їх не менше, враховуючи, що ми також забезпечуємо медичну евакуацію", — уточнив очільник "УЗ".

За словами Перцовського, відомству важливо розставляти пріоритети. На сьогодні вони направлені для військових, коли військовослужбовець через застосунок Армія+ може взяти квиток у будь-який час.

Також у пріоритеті дитячий напрямок, за яким 60-70% від старту продажів йде під дитячі квитки на дитячі групи. Наприклад, на той же Рахів.

"Тому я просив би пасажирів поставитися із розумінням і використовувати функцію "автовикуп". Ми досить жорстко діємо із перекупами, вводимо додаткові валідації, але перевищення попиту над пропозицією наразі серйозне. Наступний пік - Новий рік і ми будемо готуватися, аби залучити якомога більше вагонів", — підсумував Перцовський.

Нагадаємо, у пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли про найкращий час для купівлі квитків на потяги. Мається на увазі перший час після відкриття продажів.

Після більш як 3-річної перерви запланований запуск міжнародного поїзда за маршрутом Київ-Бухарест. Він припинив курсувати за цим маршрутом ще у 2022 році.