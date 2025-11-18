Видео
Україна
Видео

Где и когда будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Где и когда будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 19:08
обновлено: 19:08
Графики отключений света на 19 ноября от Укрэнерго
Город в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергосистеме. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света 19 ноября

По данным Укрэнерго, в среду, 19 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);
  • Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Відключення світла на 19 листопада
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что недавно председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик анонсировал важное решение относительно генераторов в Киеве.

А нардеп Алексей Кучеренко объяснил, почему Киев не может полностью обеспечить себя электроэнергией.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
