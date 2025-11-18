Графики отключений света на 19 ноября от Укрэнерго

Где и когда будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго
В среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергосистеме. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света 19 ноября
По данным Укрэнерго, в среду, 19 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
