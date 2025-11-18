Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 19:08
Оновлено: 19:08
Графіки відключень світла на 19 листопада від Укренерго
Місто в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, у більшості областей України знову запровадять графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергосистемі. Громадян закликають економно споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень світла 19 листопада

За даними Укренерго, у середу, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Відключення світла на 19 листопада
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик анонсував важливе рішення щодо генераторів у Києві.

А нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чому Київ не може повністю забезпечити себе електроенергією.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації