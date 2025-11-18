Графіки відключень світла на 19 листопада від Укренерго

Місто в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, у більшості областей України знову запровадять графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергосистемі. Громадян закликають економно споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла 19 листопада

За даними Укренерго, у середу, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

