Видео

Где и когда будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Дата публикации 12 ноября 2025 18:22
обновлено: 18:41
Отключение света 13 ноября — график по регионам от Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света. Ограничения электроснабжения будут вводить из-за роста потребления и необходимости сбалансировать энергосистему.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Где не будет света 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей;
  • графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Графіки відключення світла
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к отключению света — важные шаги.

Также мы информировали, по сколько часов в Украине зимой может не быть света.

Укрэнерго война в Украине энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
