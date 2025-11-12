Отключение света 13 ноября — график по регионам от Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света. Ограничения электроснабжения будут вводить из-за роста потребления и необходимости сбалансировать энергосистему.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Где не будет света 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей;

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

