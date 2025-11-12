Відключення світла 13 листопада — графік по регіонах від Укренерго

Місто в темряві через відключення світла внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Обмеження електропостачання запроваджуватимуть через зростання споживання та необхідність збалансувати енергосистему.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Де не буде світла 13 листопада

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго пояснили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

