Головна Новини дня Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:22
Оновлено: 18:23
Відключення світла 13 листопада — графік по регіонах від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Обмеження електропостачання запроваджуватимуть через зростання споживання та необхідність збалансувати енергосистему.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Де не буде світла 13 листопада

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго пояснили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Графіки відключення світла
Повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше ми розповідали, як підготуватися до відключення світла — важливі кроки.

Також ми інформували, по скільки годин в Україні взимку може не бути світла.

Укренерго війна в Україні енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
