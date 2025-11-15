Видео
Главная Новости дня Где и когда будут выключать свет — графики на завтра

Где и когда будут выключать свет — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 20:38
обновлено: 21:05
Графики отключений света на 16 ноября
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских атак по энергосистеме. Время и объемы ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями облэнерго.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Где не будет света 16 ноября

По данным Укрэнерго, в воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей;
  • Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Відключення світла
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Ранее мы рассказывали, как защитить технику от скачков напряжения из-за регулярных отключений света.

Также мы объясняли, что необходимо сделать, чтобы интернет работал во время отключений света.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
