Графики отключений света на 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских атак по энергосистеме. Время и объемы ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями облэнерго.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Где не будет света 16 ноября

По данным Укрэнерго, в воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

