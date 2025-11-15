Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Де та коли вимикатимуть світло — графіки на завтра

Де та коли вимикатимуть світло — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 20:38
Оновлено: 20:38
Графіки відключень світла на 16 листопада
Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 листопада, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських атак по енергосистемі. Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями обленерго.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Де не буде світла 16 листопада

За даними Укренерго, у неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Крім того, в Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Відключення світла
Повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше ми розповідали, як захистити техніку від стрибків напруги через регулярні відключення світла.

Також ми пояснювали, що необхідно зробити, аби інтернет працював під час відключень світла.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації