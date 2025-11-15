Графіки відключень світла на 16 листопада

Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 листопада, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських атак по енергосистемі. Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями обленерго.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Де не буде світла 16 листопада

За даними Укренерго, у неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Крім того, в Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше ми розповідали, як захистити техніку від стрибків напруги через регулярні відключення світла.

Також ми пояснювали, що необхідно зробити, аби інтернет працював під час відключень світла.