Графіки відключень світла на 16 листопада

Де та коли вимикатимуть світло — графіки на завтра
У неділю, 16 листопада, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських атак по енергосистемі. Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями обленерго.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Де не буде світла 16 листопада
За даними Укренерго, у неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Крім того, в Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію.
Раніше ми розповідали, як захистити техніку від стрибків напруги через регулярні відключення світла.
Також ми пояснювали, що необхідно зробити, аби інтернет працював під час відключень світла.
Читайте Новини.LIVE!