Главная Новости дня Где дешевле и комфортнее отдохнуть у воды в Европе и США

Где дешевле и комфортнее отдохнуть у воды в Европе и США

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:44
Где спасаются от жары в Париже Берлине Варшаве и Вашингтоне
Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: REUTERS/Nacho Doce

В летний сезон все хотят отдохнуть у воды, особенно, когда донимает жара. В Европе тоже можно бюджетно отдохнуть вблизи воды и даже перекусить.

Международные корреспонденты Новини.LIVE в эфире программы "Київський час" рассказали, как отдыхают европейцы и американцы в летнее время.

Читайте также:

Как отдыхают летом в Париже

Как рассказала Валерия Рождественская, французская столица обустроила этим летом 11 бесплатных зон для купания, среди них три — прямо в реке Сене.

В 12-м округе есть участок с двумя мелководными зонами, местом для загара, душевыми и туалетами. Рядом постоянно дежурят спасатели, а состояние воды ежедневно оценивают эксперты, вывешивая цветные флажки, информирующие о возможности купания.

Если же от жары хочется убежать в бассейн, то стоимость посещения в Париже составляет три с половиной евро, что включает вход, душевые и место для отдыха без шезлонгов.

Сколько стоит отдых в Берлине

Дарья Нефедова отмечает, что жители немецкой столицы летом массово отдыхают у водоемов, даже не выезжая за пределы города. Выбор большой: от озер с песчаными пляжами до открытых бассейнов. Вход на пляж у озера стоит около шести евро, аренда шезлонга обойдется в семь евро, зонтики - пять евро, тогда как бассейны обойдутся в пять-шесть евро.

Душевые там бесплатные. Возле водоемов работают кафе, где популярны сосиски и картофель фри по цене от четырех до шести евро. В жаркие выходные здесь собираются огромные очереди.

Где отдохнуть у воды в жару в Варшаве?

Юлия Войнар рассказала в эфире, что в польской столице вдоль Вислы действует несколько муниципальных песчаных пляжей с бесплатным входом. Там часто можно найти лежаки и зонтики без дополнительной платы, хотя спасателей не всегда видно.

На набережной работают фудкорты и кафе с ценами на уровне городских. Купаться в реке запрещено, но можно воспользоваться бесплатным паромом для переправы с берега на берег. Для плавания лучше всего подходят открытые бассейны, которых в Варшаве немало. Вход в среднем стоит 40 злотых (примерно 400 грн).

Куда ходят поплавать и позагорать в Вашингтоне

Ульяна Бойчук отмечает, что хотя в столице США протекает река, купаться там запрещено. Зато для жителей доступны муниципальные "комьюнити бассейны". Попасть туда можно бесплатно, достаточно показать местное удостоверение личности.

Такие бассейны оборудованы душевыми, раздевалками, туалетами и лежаками, но посетителям нужно иметь собственное полотенце. Кроме того, большинство многоквартирных домов в Вашингтоне имеют частные бассейны для жителей — часто расположены на крышах или внутри комплексов, и пользование ими входит в стоимость аренды жилья.

Напомним, журналисты Новини.LIVE также поинтересовались, сколько стоит отдых во Львове и Киеве.

Также читайте, сколько придется заплатить за отдых в Сергеевке в Одесской области.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
