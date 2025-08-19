Де рятуються від спеки в Парижі Берліні Варшаві та Вашингтоні

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: REUTERS/Nacho Doce

У літній сезон всі хочуть відпочити біля води, особливо, коли дошкуляє спека. В Європі теж можна бюджетно відпочити поблизу води та навіть перекусити.

Міжнародні кореспонденти Новини.LIVE в ефірі програми "Київський час" розповіли, як відпочивають європейці та американці у літній час.

Як відпочивають влітку у Парижі

Як розповіла Валерія Рождественська, французька столиця облаштувала цього літа 11 безкоштовних зон для купання, серед них три — прямо в річці Сені.

У 12-му окрузі є ділянка з двома мілководними зонами, місцем для засмаги, душовими та туалетами. Поряд постійно чергують рятувальники, а стан води щодня оцінюють експерти, вивішуючи кольорові прапорці, що інформують про можливість купання.

Якщо ж від спеки хочеться втекти у басейн, то вартість відвідування у Парижі складає три з половиною євро, що включає вхід, душові та місце для відпочинку без шезлонгів.

Скільки коштує відпочинок у Берліні

Дарʼя Нефьодова зазначає, що мешканці німецької столиці влітку масово відпочивають біля водойм, навіть не виїжджаючи за межі міста. Вибір великий: від озер із піщаними пляжами до відкритих басейнів. Вхід на пляж біля озера коштує близько шести євро, оренда шезлонга обійдеться у сім євро, парасольки — п'ять євро, тоді як басейни обійдуться в п'ять-шість євро.

Душові там безкоштовні. Біля водойм працюють кафе, де популярними є сосиски та картопля фрі за ціною від чотирьох до шести євро. У спекотні вихідні тут збираються величезні черги.

Де відпочити біля води в спеку у Варшаві?

Юлія Войнар розповіла в ефірі, що у польській столиці вздовж Вісли діє кілька муніципальних піщаних пляжів із безкоштовним входом. Там часто можна знайти лежаки й парасольки без додаткової плати, хоча рятувальників не завжди видно.

На набережній працюють фудкорти й кафе з цінами на рівні міських. Купатися у річці заборонено, але можна скористатися безкоштовним паромом для переправи з берега на берег. Для плавання найкраще підходять відкриті басейни, яких у Варшаві чимало. Вхід у середньому коштує 40 злотих (приблизно 400 грн).

Куди ходять поплавати і позасмагати у Вашингтоні

Уляна Бойчук наголошує, що хоча у столиці США протікає річка, купатися там заборонено. Натомість для мешканців доступні муніципальні "ком'юніті басейни". Потрапити туди можна безкоштовно, достатньо показати місцеве посвідчення особи.

Такі басейни обладнані душовими, роздягальнями, туалетами та лежаками, але відвідувачам потрібно мати власний рушник. Крім того, більшість багатоквартирних будинків у Вашингтоні мають приватні басейни для мешканців — часто розташовані на дахах або всередині комплексів, і користування ними входить у вартість оренди житла.

