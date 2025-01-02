Махинации со снабжением — командир воинской части идет под суд

ГБР завершило дело по некачественной одежде для бойцов ВСУ
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили следствие по командиру одной из воинских частей в Днепропетровской области. Он обвиняется в организации схемы закупки некачественной одежды для военнослужащих на сумму почти 140 миллионов гривен.
Об этом сообщает ГБР в четверг, 2 января.
Что известно о махинациях командира
Командир заключил договор с частным предприятием, занимавшимся перепродажей продукции низкого качества. Вместо открытого тендера договор был подписан напрямую, причем предусмотрена предоплата в размере 30% от общей стоимости контракта.
Однако после перечисления предоплаты военная часть получила лишь небольшую часть качественной одежды. Остальные товары на сумму почти 140 миллионов гривен оказались некачественными, не соответствовали стандартам и могли угрожать здоровью и безопасности военных. Несмотря на это руководство части подписало документы на полную оплату поставки.
Военного командира будут судить по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло значительный ущерб государственному бюджету и безопасности украинских военнослужащих.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который похитил телефон у другого. Также в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.
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