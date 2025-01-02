Махинации со снабжением — командир воинской части идет под суд

Задержание командира. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили следствие по командиру одной из воинских частей в Днепропетровской области. Он обвиняется в организации схемы закупки некачественной одежды для военнослужащих на сумму почти 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГБР в четверг, 2 января.

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Что известно о махинациях командира

Командир заключил договор с частным предприятием, занимавшимся перепродажей продукции низкого качества. Вместо открытого тендера договор был подписан напрямую, причем предусмотрена предоплата в размере 30% от общей стоимости контракта.

Работники ГБР. Фото: ГБР

Однако после перечисления предоплаты военная часть получила лишь небольшую часть качественной одежды. Остальные товары на сумму почти 140 миллионов гривен оказались некачественными, не соответствовали стандартам и могли угрожать здоровью и безопасности военных. Несмотря на это руководство части подписало документы на полную оплату поставки.

Военного командира будут судить по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло значительный ущерб государственному бюджету и безопасности украинских военнослужащих.

Обыск у командира. Фото: ГБР

Напомним, в Киеве судили мужчину, который похитил телефон у другого. Также в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.