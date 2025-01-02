Махінації з постачанням — командир військової частини іде під суд

ДБР завершило справу щодо неякісного одягу для бійців ЗСУ
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили слідство щодо командира однієї з військових частин у Дніпропетровській області. Його звинувачують в організації схеми закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців на суму майже 140 мільйонів гривень.
Про це повідомляє ДБР у четвер, 2 січня.
Що відомо про махінації командира
Командир уклав договір із приватним підприємством, яке займалося перепродажем продукції низької якості. Замість відкритого тендеру договір було підписано напряму, причому передбачено передоплату в розмірі 30% від загальної вартості контракту.
Однак після перерахування передоплати військова частина отримала лише невелику частину якісного одягу. Решта товару на суму майже 140 мільйонів гривень виявилася неякісною, не відповідала стандартам та могла загрожувати здоров'ю й безпеці військових. Попри це, керівництво частини підписало документи на повну оплату поставки.
Військового командира судитимуть за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду державному бюджету та безпеці українських військовослужбовців.
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