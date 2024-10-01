Дело о растрате денег банка "Финансы и кредит" завершено — в ГБР раскрыли детали

Отделение банка "Финансы и кредит". Иллюстративное фото: city.ck.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование по растрате 608 миллионов гривен руководителями банка "Финансы и Кредит". Подозреваемые находятся под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР во вторник, 1 октября.

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Детали дела

В материалах следствия отмечено, что в 2010 году участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, оформили кредитные договоры на новосозданное юридическое лицо, которое было подконтрольно владельцу финучреждения. Эта компания не имела ни оборотных средств, ни кредитной истории, а также не владела никаким имуществом.

"В дальнейшем участники преступной организации заключали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основание для вывода средств из банка заемщиком", — говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что со счетов банка незаконно выведены сотни миллионов кредитных средств.

"Фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн", — говорится в материалах Госбюро.

Отмечается, что расследование заверено в отношении председателя правления АО "Банк Финансы и Кредит" и двух его заместителей. Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества.

Напомним, работники ГБР инициировали арест вертолета, владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Полиция Франции отпустила украинского бизнесмена Жеваго под залог в 1 млн евро. Предпринимателя обвиняют в растрате украинских средств.