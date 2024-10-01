Справу щодо розтрати грошей банку "Фінанси та кредит" завершено — у ДБР розкрили деталі

Відділення банку "Фінанси та кредит". Ілюстративне фото: city.ck.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо розтрати 608 мільйонів гривень керівниками банку "Фінанси та Кредит". Підозрювані перебувають під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 1 жовтня.

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Деталі справи

У матеріалах слідства зазначено, що у 2010 році учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, оформили кредитні договори на новостворену юридичну особу, яка була підконтрольна власнику фінустанови. Ця компанія не мала ні обігових коштів, ні кредитної історії, а також не володіла жодним майном.

"У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником", — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що з рахунків банку незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів.

"Фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн", — йдеться у матеріалах Держбюро.

Наголошується, що розслідування завергено щодо голови правління АТ "Банк Фінанси та Кредит" і двох його заступників. Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна.

Нагадаємо, працівники ДБР ініціювали арешт гелікоптера, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Поліція Франції відпустила українського бізнесмена Жеваго під заставу 1 млн євро. Підприємця звинувачують у розтраті українських коштів.