ДБР расследует нарушения в 155-й механизированной бригаде, — СМИ
Государственное бюро расследований ( ДБР ) начало расследование фактов, освещенных в СМИ, в отношении 155-й механизированной бригады "Анна Киевская". Как заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, производство начато по статьям 426-1 (превышение власти или служебных полномочий военным лицом) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 2 января.
Что известно о нарушениях в бригаде
ГБР изучает обстоятельства формирования и участия бригады в боях вблизи Покровска. Один из руководителей, ответственных за формирование бригады, скончался от сердечного приступа. Комбриг был уволен сразу после первого боя бригады.
По данным журналиста Юрия Бутусова, к моменту первого выстрела бригаду самовольно покинули около 1700 военнослужащих.
Расследование находится под контролем высшего военного руководства Украины, в частности, Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.
"Расследование продолжается. Говорить о предварительных результатах пока рано", — отметила Сапьян.
Напомним, в Киеве судили мужчину , который похитил телефон у другого. Также в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!