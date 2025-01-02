ДБР расследует нарушения в 155-й механизированной бригаде, — СМИ

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: ГБР

Государственное бюро расследований ( ДБР ) начало расследование фактов, освещенных в СМИ, в отношении 155-й механизированной бригады "Анна Киевская". Как заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, производство начато по статьям 426-1 (превышение власти или служебных полномочий военным лицом) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 2 января.

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ГБР изучает обстоятельства формирования и участия бригады в боях вблизи Покровска. Один из руководителей, ответственных за формирование бригады, скончался от сердечного приступа. Комбриг был уволен сразу после первого боя бригады.

По данным журналиста Юрия Бутусова, к моменту первого выстрела бригаду самовольно покинули около 1700 военнослужащих.

Расследование находится под контролем высшего военного руководства Украины, в частности, Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

"Расследование продолжается. Говорить о предварительных результатах пока рано", — отметила Сапьян.

Напомним, в Киеве судили мужчину , который похитил телефон у другого. Также в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.