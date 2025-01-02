ДБР розслідує порушення у 155-й механізованій бригаді, — ЗМІ

Працівники ДБР. Ілюстративне фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування щодо фактів, висвітлених у ЗМІ, стосовно 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Як заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, провадження розпочате за статтями 426-1 (перевищення влади або службових повноважень військовою особою) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляяє Інтерфакс-Україна у четвер, 2 січня.

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ДБР вивчає обставини формування та участі бригади в боях поблизу Покровська. Один із керівників, відповідальних за формування бригади, помер від серцевого нападу. Комбриг був звільнений одразу після першого бою бригади.

За даними журналіста Юрія Бутусова, до моменту першого пострілу бригаду самовільно залишили близько 1700 військовослужбовців.

Розслідування перебуває під контролем вищого військового керівництва України, зокрема Верховного Головнокомандувача, міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

"Розслідування триває. Говорити про попередні результати поки що рано", — зазначила Сапьян.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який викрав телефон в іншого. Також у Миколаєві суд скасував штраф чоловікові від ТЦК.