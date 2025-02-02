Пытки и убийства в Божковской колонии — ГБР подтвердило издевательства

Работники ГБР. Фото иллюстративное: Радио Свобода

В Божковской исправительной колонии в Полтавской области действовала организованная преступная группа. Они занимались пытками и убийствами заключенных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в воскресенье, 2 февраля.

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Как отметили в ГБР, масштабную схему пыток заключенных в Божковской колонии обнаружили еще весной 2024 года. Сейчас следователи доказали не только факты издевательств и избиения, но и убийства людей.

"Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений", — отмечают в ГБР.

Чтобы новоприбывшие беспрекословно выполняли любые указания администрации колонии, их били и издевались. Для каждого, кто прибывал в учреждение, делали так называемую "процедуру приема". Известно о факте нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

"Новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д.", — говорится в сообщении ГБР.

Сейчас сообщили о подозрении пяти должностным лицам Божковской исправительной колонии. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция задокументировала военные преступления, которые совершил заместитель начальника "исправительной колонии №7" во Владимирской области РФ. Там пытали украинских военнопленных.

В Одесской области государственный регистратор продавал тюремные земли. Из-за него государство потеряло 3 тыс. га земли, которыми пользовался исправительный центр.