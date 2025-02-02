Катування та вбивства у Божковській колонії — ДБР підтвердило знущання

Працівники ДБР. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

У Божковській виправній колонії в Полтавській області діяла організована злочинна група. Вони займалися катуванням та вбивствами ув'язнених.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у неділю, 2 лютого.

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Як зазначили в ДБР, масштабну схему катування в'язнів у Божковській колонії виявили ще навесні 2024 року. Наразі слідчі довели не лише факти знущань та побиття, а й вбивства людей.

"Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень", — зазначають в ДБР.

Аби новоприбулі беззаперечно виконували будь-які вказівки адміністрації колонії, їх били та знущались. Для кожного, хто прибував в установу, робили так звану "процедуру приймання". Відомо про факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

"Новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо", — йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі повідомили про підозру п'ятьом службовим особам Божковської виправної колонії. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція задокументували воєнні злочини, які скоїв заступник начальника "виправної колонії №7" у Володимирській області РФ. Там катували українських військовополонених.

В Одеській області державний реєстратор продавав тюремні землі. Через нього держава втратила 3 тис. га землі, якими користувався виправний центр.