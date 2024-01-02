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Данилов резко отреагировал на массовые обстрелы Киева и Харькова

2 января 2024 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Данилов резко отреагировал на массовые обстрелы Киева и Харькова
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодняшний ракетный обстрел Киева и Харькова — очередная террористическая атака РФ. По его словам, "только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования — лучшая гарантия безопасности для Украины".

Об этом Алексей Данилов написал в своем Facebook.

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"Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования — лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок..." — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина боролась и будет бороться, сколько ракет не летело бы в нашем небе. Нет силы, которая могла бы остановить наше государство, пока не будет мести за всех 513 убитых украинских детей, погибших защитниц и защитников, каждую невинную замученную украинскую душу.

"Все вернем сторицей! Спасибо защитникам украинского неба и спасателям, врачам и энергетикам! Всем, кто сегодня встал на сопротивление российским террористическим атакам!" — подчеркнул секретарь СНБО.

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Сообщение Алексея Данилова в Facebook. Фото: скриншот

Ракетная атака на Киев 2 января

Сегодня утром в Киеве сбыли слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

Ракетная атака на Харьков 2 января

Сегодня утром захватчики также ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне атаковали Харьков ракетами "Кинжал".

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