Данілов різко відреагував на масові обстріли Києва і Харкова

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогоднішній ракетний обстріл Києва та Харкова — чергова терористична атака РФ. За його словами, "тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України".

Про це Олексій Данілов написав у своєму Facebook.

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"Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю, і ми поховаємо цей шматок..." — заявив Данілов.

Він наголосив, що Україна боролася та буде боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б зупинити нашу державу, поки не буде помсти за всіх 513 вбитих українських дітей, полеглих захисниць й захисників, кожну безневинну закатовану українську душу.

"Все повернемо сторицею! Дякуємо захисникам українського неба і рятувальникам, лікарям і енергетикам! Всім, хто сьогодні став на спротив російським терористичним атакам!" — наголосив секретар РНБО.

Допис Олексія Данілова у Facebook. Фото: скриншот

Ракетна атака на Київ 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.

Ракетна атака на Харків 2 січня

Сьогодні зранку загарбники також вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу. Мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни атакували Харків ракетами "Кинджал".