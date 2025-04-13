Освобождение Крыма - Чубаров рассказал о важности - новости Украины

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Оккупированный РФ украинский полуостров Крым обязательно будет освобожден, ведь без него не состоится украинского независимого государства. Однако если этого не произойдет, нормальных взаимоотношениях не будет во всем мире, потому что вместо права будет господствовать право силы.

Об этом Новини.LIVE сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Крым — это не только земля крымскотатарского народа, это наша родина. И если мы не сможем жить там — мы перестанем существовать. Но в 21 веке, несмотря на весь этот хаос и беспорядок, который существует во взаимоотношениях между государствами, человечество будет выбираться из него опираясь на справедливость", — сказал он.

В то же время, по словам Чубарова, осознание сохранения Украины другими народами — обязательно выведет нашу страну на победу, свидетельством которой будет воссоздание территориальной целостности.

"Крым обязательно будет освобожден, ведь без него не состоится украинского независимого государства. И нормальных взаимоотношениях не будет во всем мире. Ведь вместо права будет господствовать право силы", — подытожил политик.

Напомним, недавно командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа прокомментировал массированное наступление войск России с территории аннексированного Крыма в 2022 году.

А журналисты издания "Крымский ветер" сообщили, что российские оккупационные власти в Крыму открыли курсы подготовки детей к мобилизации.