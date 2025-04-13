Звільнення Криму - Чубаров розповів про важливість - новини України

Чубаров розповів про звільнення Криму
Окупований РФ український півострів Крим обов’язково буде звільнений, адже без нього не відбудеться української незалежної держави. Проте якщо цього не станеться нормальних взаємовідносинах не буде в усьому світі, бо замість права пануватиме право сили.
Про це Новини.LIVE сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Крим — це не лише земля кримськотатарського народу, це наша батьківщина. І якщо ми не зможемо жити там - ми перестанемо існувати. Але у 21 столітті, незважаючи на весь цей хаос і безлад, який існує у взаємовідносинах поміж державами, людство буде вибиратися з нього спираючись на справедливість", — сказав він.
Водночас, за словами Чубарова, усвідомлення збереження України іншими народами — обов’язково виведе нашу країну на перемогу, свідченням якої буде відтворення територіальної цілісності.
"Крим обов’язково буде звільнений, адже без нього не відбудеться української незалежної держави. І нормальних взаємовідносинах не буде в усьому світі. Адже замість права буде панувати право сили", — підсумував політик.
Нагадаємо, нещодавно командувач ВМС України Олексій Неїжпапа прокоментував масований наступ військ Росії з території анексованого Криму в 2022 році.
А журналісти видання "Кримський вітер" повідомили, що російська окупаційна влада у Криму відкрила курси підготовки дітей до мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!