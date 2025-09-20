Андрей Никитин назвал фактор, который влияет на цветение рек

Цветение рек. Фото: Ассоциация рыболовов Украины

Температурный фактор не является определяющим в процессе цветения водоемов. На это прежде всего влияют инвестиции в систему очистки сточных вод для водоканалов.

Об этом рассказал вице-президент ассоциации "Укрводоканалгеология" Андрей Никитин в комментарии "Главкому".

От чего зависит состояние рек в Украине

Никитин отметил, что если таких инвестиций не будет — украинские реки и в дальнейшем будут зеленеть.

По его словам, этим летом в Украине не зафиксировано существенного улучшения состояния водных ресурсов, несмотря на менее жаркую погоду и обильные дожди в отдельных регионах.

"Я не вижу существенного уменьшения мутности, цветности и окисленности. Как и в прошлом году, в августе-сентябре фитопланктон активно размножался и только сейчас начинает отмирать. Это вызвано не температурой, а прежде всего неочищенными сточными водами, которые содержат много фосфора — фактически суперудобрение для зелени в реках", — сказал он.

Также эксперт отметил, что сегодня значительная проблема для экосистемы — это последствия подрыва Каховской ГЭС и исчезновения водохранилища. Также стабильность гидрологической ситуации в значительной степени зависит от снежных запасов в соседних странах.

"Если на севере и востоке выпадает много снега — у нас реки полноводные. Если нет — имеем дефицит. За последние 30 лет Украина потеряла около 10 тысяч рек", — резюмировал эксперт.

