Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему в Украине зеленеют реки — названа главная проблема

Почему в Украине зеленеют реки — названа главная проблема

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 19:58
Андрей Никитин назвал фактор, который влияет на цветение рек
Цветение рек. Фото: Ассоциация рыболовов Украины

Температурный фактор не является определяющим в процессе цветения водоемов. На это прежде всего влияют инвестиции в систему очистки сточных вод для водоканалов.

Об этом рассказал вице-президент ассоциации "Укрводоканалгеология" Андрей Никитин в комментарии "Главкому".

Реклама
Читайте также:

От чего зависит состояние рек в Украине

Никитин отметил, что если таких инвестиций не будет — украинские реки и в дальнейшем будут зеленеть.

По его словам, этим летом в Украине не зафиксировано существенного улучшения состояния водных ресурсов, несмотря на менее жаркую погоду и обильные дожди в отдельных регионах.

"Я не вижу существенного уменьшения мутности, цветности и окисленности. Как и в прошлом году, в августе-сентябре фитопланктон активно размножался и только сейчас начинает отмирать. Это вызвано не температурой, а прежде всего неочищенными сточными водами, которые содержат много фосфора — фактически суперудобрение для зелени в реках", — сказал он.

Также эксперт отметил, что сегодня значительная проблема для экосистемы — это последствия подрыва Каховской ГЭС и исчезновения водохранилища. Также стабильность гидрологической ситуации в значительной степени зависит от снежных запасов в соседних странах.

"Если на севере и востоке выпадает много снега — у нас реки полноводные. Если нет — имеем дефицит. За последние 30 лет Украина потеряла около 10 тысяч рек", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве появятся новые правила для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и тому подобное. Ожидаются отдельные места для плавания на средствах для развлечений на воде. А нарушителей полиция будет привлекать к ответственности.

Кроме того, в столице должны освободить берега рек от незаконных ресторанов и развлекательных заведений. Такое требование выдвинула мэру столицы Виталию Кличко прокуратура.

лето инвестиции Украина реки водоем
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации