Андрій Нікітін назвав фактор, який впливає на цвітіння річок

Температурний фактор не є визначальним у процесі цвітіння водойм. На це насамперед впливають інвестиції у систему очищення стічних вод для водоканалів.

Про це розповів віцепрезидент асоціації "Укрводоканалгеологія" Андрій Нікітін у коментарі "Главкому".

Від чого залежить стан річок в Україні

Нікітін зазначив, що якщо таких інвестицій не буде — українські річки й надалі зеленітимуть.

За його словами, цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах.

"Я не бачу суттєвого зменшення каламутності, кольоровості та окисленості. Як і торік, у серпні-вересні фітопланктон активно розмножувався і лише зараз починає відмирати. Це спричинено не температурою, а насамперед неочищеними стічними водами, які містять багато фосфору — фактично супердобриво для зелені у річках", — сказав він.

Також експерт зазначив, що сьогодні значна проблема для екосистеми — це наслідки підриву Каховської ГЕС та зникнення водосховища. Також стабільність гідрологічної ситуації значною мірою залежить від снігових запасів у сусідніх країнах.

"Якщо на півночі та сході випадає багато снігу — у нас річки повноводні. Якщо ні — маємо дефіцит. За останні 30 років Україна втратила близько 10 тисяч річок", — резюмував експерт.

