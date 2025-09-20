Відео
Головна Новини дня Чому в Україні зеленіють річки — названо головну проблему

Чому в Україні зеленіють річки — названо головну проблему

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 19:58
Андрій Нікітін назвав фактор, який впливає на цвітіння річок
Цвітіння річок. Фото: Асоціація рибалок України

Температурний фактор не є визначальним у процесі цвітіння водойм. На це насамперед впливають інвестиції у систему очищення стічних вод для водоканалів.

Про це розповів віцепрезидент асоціації "Укрводоканалгеологія" Андрій Нікітін у коментарі "Главкому".

Від чого залежить стан річок в Україні

Нікітін зазначив, що якщо таких інвестицій не буде — українські річки й надалі зеленітимуть.

За його словами, цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах. 

"Я не бачу суттєвого зменшення каламутності, кольоровості та окисленості. Як і торік, у серпні-вересні фітопланктон активно розмножувався і лише зараз починає відмирати. Це спричинено не температурою, а насамперед неочищеними стічними водами, які містять багато фосфору фактично супердобриво для зелені у річках", — сказав він.

Також експерт зазначив, що сьогодні значна проблема для екосистеми — це наслідки підриву Каховської ГЕС та зникнення водосховища. Також стабільність гідрологічної ситуації значною мірою залежить від снігових запасів у сусідніх країнах.

"Якщо на півночі та сході випадає багато снігу у нас річки повноводні. Якщо ні маємо дефіцит. За останні 30 років Україна втратила близько 10 тисяч річок", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з’являться нові правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо. Очікуються окремі місця для плавання на засобах для розваг на воді. А порушників поліція притягатиме до відповідальності.

Крім того, у столиці мають звільнити береги річок від незаконних ресторанів і розважальних закладів. Таку вимогу висунула меру столиці Віталію Кличку прокуратура.

літо інвестиції Україна річки водойма
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
