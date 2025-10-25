ДТЭК разъяснил ситуацию с резким изменением в графиках — почему они часто меняются

Почему резко меняют графики отключений света — пояснения ДТЭК
Многие украинцы заметили, что графики веерных отключений света могут резко меняться. Причем свет могут выключить раньше, или включить до окончания срока действия отключения.
В компании ДТЭК разъяснили ситуацию с резким изменением графиков.
В чем причина изменений в графиках отключений света
В компании объяснили, что баланс в энергосистеме Украины постоянно меняется: где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться несколько раз в день.
"Это не хаотичные действия и не переключение по настроению", — говорят в ДТЭК.
Когда Укрэнерго видит, что электроэнергии не хватает, или невозможно передать в нужном объеме, оно дает команду на ограничение. Облэнерго в регионах выполняет эти команды, чтобы удержать систему в равновесии.
"Это вынужденная мера, которая помогает предотвратить полный блэкаут. Чтобы знать свой актуальный график, пользуйтесь только официальными источниками: сайтами, Telegram-каналами "ДТЭК", Укрэнерго, местных облэнерго, их чат-ботами", — отмечают энергетики.
Ранее сообщалось, что Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Она будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.
Также мы информировали, что из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры Украины придется больше платить за товары, а не только за портативные станции. Подорожание может достичь до 20%.
