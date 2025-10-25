ДТЭК разъяснил ситуацию с резким изменением в графиках — почему они часто меняются

Инженеры ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Многие украинцы заметили, что графики веерных отключений света могут резко меняться. Причем свет могут выключить раньше, или включить до окончания срока действия отключения.

В компании ДТЭК разъяснили ситуацию с резким изменением графиков.

Реклама

Читайте также:

В чем причина изменений в графиках отключений света

В компании объяснили, что баланс в энергосистеме Украины постоянно меняется: где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться несколько раз в день.

"Это не хаотичные действия и не переключение по настроению", — говорят в ДТЭК.

Когда Укрэнерго видит, что электроэнергии не хватает, или невозможно передать в нужном объеме, оно дает команду на ограничение. Облэнерго в регионах выполняет эти команды, чтобы удержать систему в равновесии.

"Это вынужденная мера, которая помогает предотвратить полный блэкаут. Чтобы знать свой актуальный график, пользуйтесь только официальными источниками: сайтами, Telegram-каналами "ДТЭК", Укрэнерго, местных облэнерго, их чат-ботами", — отмечают энергетики.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Она будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

Также мы информировали, что из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры Украины придется больше платить за товары, а не только за портативные станции. Подорожание может достичь до 20%.