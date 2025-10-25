Відео
Головна Новини дня Чому різко змінюють графіки відключень світла — пояснення ДТЕК

Чому різко змінюють графіки відключень світла — пояснення ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 00:54
Оновлено: 00:42
ДТЕК роз'яснив ситуацію з різкою зміною у графіках — чому вони часто змінюються
Інженери ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Багато українців помітили, що графіки віялових відключень світла можуть різко змінюватись. Причому світло можуть вимкнути раніше, або увімкнути до закінчення строку дії відключення.

В компанії ДТЕК роз'яснили ситуацію з різкою зміною графіків.

Читайте також:

В чому причина змін у графіках відключень світла

В компанії пояснили, що баланс в енергосистемі України постійно змінюється: десь зростає споживання, десь з'являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день.

"Це не хаотичні дії й не перемикання за настроєм", — кажуть у ДТЕК.

Коли Укренерго бачить, що електроенергія бракує, або неможливо передати в потрібному обсязі, воно дає команду на обмеження. Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі.

"Це вимушений захід, який допомагає запобігти повному блекауту. Щоб знати свій актуальний графік, користуйтеся лише офіційними джерелами: сайтами, Telegram-каналами "ДТЕК", Укренерго, місцевих обленерго, їхніми чат-ботами", — наголошують енергетики.

Раніше повідомлялось, що Кабмін вирішив не підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів. Вона залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

Також ми інформували, що через обстріли окупантами енергетичної інфраструктури України доведеться більше платити за товари, а не тільки за портативні станції. Подорожчання може сягнути до 20%. 

ДТЕК енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
