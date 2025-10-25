ДТЕК роз'яснив ситуацію з різкою зміною у графіках — чому вони часто змінюються

Інженери ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Багато українців помітили, що графіки віялових відключень світла можуть різко змінюватись. Причому світло можуть вимкнути раніше, або увімкнути до закінчення строку дії відключення.

В компанії ДТЕК роз'яснили ситуацію з різкою зміною графіків.

В чому причина змін у графіках відключень світла

В компанії пояснили, що баланс в енергосистемі України постійно змінюється: десь зростає споживання, десь з'являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день.

"Це не хаотичні дії й не перемикання за настроєм", — кажуть у ДТЕК.

Коли Укренерго бачить, що електроенергія бракує, або неможливо передати в потрібному обсязі, воно дає команду на обмеження. Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі.

"Це вимушений захід, який допомагає запобігти повному блекауту. Щоб знати свій актуальний графік, користуйтеся лише офіційними джерелами: сайтами, Telegram-каналами "ДТЕК", Укренерго, місцевих обленерго, їхніми чат-ботами", — наголошують енергетики.

Раніше повідомлялось, що Кабмін вирішив не підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів. Вона залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

