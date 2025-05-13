Суд лишил свободы мужчин, которые подожгли военный фургон в Тернополе

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В Тернополе двое мужчин тем совершили поджог военного фургона. За это их жестко наказали в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в ночь на 17 сентября 2024 года, около 4:00, в патрульную полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на территории жилого массива "Восточный" в Тернополе.

Видео с камер наблюдения зафиксировало, как двое неизвестных лиц приблизились к военному фургону, после чего один из них бросил неустановленный предмет, что вызвало пожар. После поджога мужчины покинули место происшествия.

При обследовании прилегающей территории правоохранители заметили молодого человека, поведение которого показалось им подозрительным. Он не смог четко объяснить, почему находится в этом районе в такое раннее время. Также в этот момент на его телефон поступил вызов в мессенджере Telegram. Мужчина сначала сбросил звонок, но после повторного вызова — по требованию полиции — ответил. Собеседник на том конце разговаривал на русском и поинтересовался, выполнено ли задание.

После этого полиция осмотрела содержимое смартфона. Галерея устройства содержала фото- и видеофайлы, которые непосредственно свидетельствовали о причастности мужчины к поджогу, в частности — видеозапись самого момента поджога. Задержанный признал свое участие в преступлении и сообщил адрес проживания своего напарника.

В суде оба обвиняемых объяснили, что согласились на поджог из-за тяжелого материального положения. Один из них недавно стал виновником дорожно-транспортного происшествия и нуждался в деньгах на лечение пострадавшего.

За задание мужчинам пообещали 2500 долларов. Один из злоумышленников совершил поджог, а другой снял все на видео. Однако заказчика не устроило качество съемки, поэтому одному из исполнителей пришлось вернуться на место инцидента, чтобы сделать новую запись. Именно в этот момент его и обнаружили патрульные.

Как впоследствии сообщил пострадавший военнослужащий, уничтоженное авто — "ЗАЗ Vida Cargo" — постоянно использовалось им на фронте. Только в начале сентября он вернулся в Тернополь для прохождения военно-врачебной комиссии. По его словам, он ранее замечал одного из обвиняемых возле машины — тот сфотографировал авто и делал вид, что не слышит, когда его окликнули. Лично знакомыми они не были.

Решение суда

В материалах сказано, что из-за поджога огонь перекинулся на припаркованную рядом гражданскую Toyota. Ее владелец подал иск о возмещении ущерба. Суд обязал обвиняемых выплатить ему 413 тысяч гривен материального и 100 тысяч гривен морального ущерба.

Кроме того, поджигатели получили 6 и 6,5 лет заключения. Один из них получил более суровый приговор из-за наличия предыдущего — за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Сумской области судили мужчину, который поджег уборную ТЦК. Он сделал это из-за штрафа, который насчитали за необновление военно-учетных данных.

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