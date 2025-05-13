Суд позбавив волі чоловіків, які підпалили військовий фургон у Тернополі

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Тернополі двоє чоловіків тим вчинили підпал військового фургону. З це їх жорстко покарали в суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у ніч на 17 вересня 2024 року, близько 4:00, до патрульної поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля на території житлового масиву "Східний" у Тернополі.

Відео з камер спостереження зафіксувало, як двоє невідомих осіб наблизились до військового фургона, після чого один із них кинув невстановлений предмет, що спричинив пожежу. Після підпалу чоловіки покинули місце події.

Під час обстеження прилеглої території правоохоронці помітили молодого чоловіка, поведінка якого здалась їм підозрілою. Він не зміг чітко пояснити, чому перебуває у цьому районі в такий ранній час. Також цей момент на його телефон надійшов виклик у месенджері Telegram. Чоловік спершу скинув дзвінок, але після повторного виклику – на вимогу поліції — відповів. Співрозмовник на тому кінці розмовляв російською і поцікавився, чи завдання виконано.

Після цього поліція оглянула вміст смартфона. Галерея пристрою містила фото- та відеофайли, які безпосередньо свідчили про причетність чоловіка до підпалу, зокрема – відеозапис самого моменту підпалу. Затриманий визнав свою участь у злочині й повідомив адресу проживання свого напарника.

У суді обидва обвинувачених пояснили, що погодилися на підпал через тяжке матеріальне становище. Один із них нещодавно став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і потребував грошей на лікування потерпілого.

За завдання чоловікам пообіцяли 2500 доларів. Один зі зловмисників здійснив підпал, а інший зафільмував усе на відео. Однак замовника не влаштувала якість зйомки, тож одному з виконавців довелося повернутися на місце інциденту, аби зробити новий запис. Саме в цей момент його й виявили патрульні.

Як згодом повідомив потерпілий військовослужбовець, знищене авто – "ЗАЗ Vida Cargo" — постійно використовувалося ним на фронті. Лише на початку вересня він повернувся до Тернополя для проходження військово-лікарської комісії. За його словами, він раніше помічав одного з обвинувачених біля машини — той сфотографував авто і вдавав, що не чує, коли його окликнули. Особисто знайомими вони не були.

Рішення суду

У матеріалах сказано, що через підпал вогонь перекинувся на припарковану поруч цивільну Toyota. Її власник подав позов про відшкодування збитків. Суд зобов’язав обвинувачених виплатити йому 413 тисяч гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди.

Крім того, палії отримали 6 і 6,5 років ув’язнення. Один із них дістав суворіший вирок через наявність попереднього — за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Сумській області судили чоловіка, який підпалив вбиральню ТЦК. Він зробив це через штраф, який нарахували за неоновлення військово-облікових даних.

Також ми писали, що не можуть конфіскувати у ухилянтам.

Реклама