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Мужчины до 25 лет будут проходить военную подготовку — детали

29 ноября 2024 16:29
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — мужчины с 2025 года должны пройти военную подготовку
Военные учения. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Все мужчины от 18 до 25 лет с 2025 года пройдут базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите населения страны.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире КИЕВ24 в пятницу, 29 ноября.

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Базовая военная подготовка для мужчин

С 2025 года все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить базовую военную подготовку. По словам Тимочко, этот процесс не является мобилизацией, а направлен на подготовку населения к владению базовыми военными навыками.

"Это начнется с 1 января 2025 года. Прежде всего со студентов, а затем это охватит все мужское население в возрасте от 18 до 25 лет. Это не мобилизация, а подготовка людей, которые будут иметь базовые и профессиональные навыки, в частности, владение оружием и знания о том, как и чем живет и дышит армия", — пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, такой подход позволит уменьшить страхи среди молодежи и одновременно обеспечить страну подготовленными гражданами.

Напомним, народный депутат Сергей Евтушок заявлял, что к мобилизации стоило подходить иначе. По его мнению, в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности, внедрить качественное обучение.

Ранее мы писали о том, что в Украине, кроме военного учета военнообязанных, есть также учет призывников — юношей до 25 лет. На него необходимо встать после достижения 16-летия.

ВСУ военные учения война в Украине мужчины военная подготовка

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