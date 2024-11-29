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Чоловіки до 25 років проходитимуть військову підготовку — деталі

29 листопада 2024 16:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — чоловіки з 2025 року мають пройти військову підготовку
Військові навчання. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Усі чоловіки віком від 18 до 25 років з 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Очікується, що такий підхід сприятиме формуванню більш готового до захисту країни населення.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 29 листопада.

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З 2025 року всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базовий військовий вишкіл. За словами Тимочка, цей процес не є мобілізацією, а спрямований на підготовку населення до володіння базовими військовими навичками.

"Це розпочнеться з 1 січня 2025 року. Передусім зі студентів, а згодом це охопить усе чоловіче населення віком 18 до 25 років. Це не мобілізація, а підготовка людей, які матимуть базові й фахові навички, зокрема володіння зброєю та знання про те, як і чим живе та дихає армія", — пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, такий підхід дозволить зменшити страхи серед молоді та водночас забезпечити країну підготовленими громадянами.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Євтушок заявляв, що до мобілізації варто було підходити інакше. На його думку, в цей процес необхідно вносити фундаментальні зміни, зокрема, впровадити якісне навчання. 

Раніше ми писали про те, що в Україні окрім військового обліку військовозобов'язаних є також облік призовників — юнаків до 25 років. На нього необхідно стати після досягнення 16-річчя. 

ЗСУ військові навчання війна в Україні чоловіки військова підготовка

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