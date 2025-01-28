Владимир Билевцов и Анна Жук — мужа погибшей блоггерки взяли под стражу

Владимир Билевцов и Анна Жук. Фото: instagram.com/prosto__dobryi

Вторник, 28 января, суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову, который является мужем погибшей в ДТП блогерки Анны Жук. Его отправили в СИЗО.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Избрана мера пресечения мужу Анны Жук

Решением суда мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога.

"Суд избрал меру пресечения — два месяца содержания под стражей без права внесения залога", — отметил спикер полтавской полиции.

Напомним, полиция объявила подозрение мужу блогерки Анны Жук, которая погибла в ужасном ДТП на трассе Киев-Харьков. За рулем автомобиля находился ее 25-летний избранник, Владимир Билевцов.

Мужчине выдвинули подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Трагедия произошла 24 января. Во время обгона Владимир Билевцов допустил столкновение с грузовиком, который стоял за пределами дороги. В результате аварии 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын, который также находился в автомобиле, получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

26 января в Харькове состоялась церемония прощания с Анной Жук. Муж погибшей присутствовал на похоронах. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и следствие продолжает устанавливать все детали инцидента.