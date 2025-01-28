Володимир Більовцов та Анна Жук — чоловіка загиблої блогерки взяли під варту

Володимир Більовцов та Анна Жук. Фото: instagram.com/prosto__dobryi

У вівторок, 28 січня, суд обрав запобіжний захід Володимиру Більовцову, який є чоловіком загиблої у ДТП блогерки Анни Жук. Його відправили у СІЗО.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Рішенням суду чоловіка відправили до слідчого ізолятора на два місяці без права внесення застави.

"Суд обрав запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без права внесення застави", — зазначив речник полтавської поліції.

Нагадаємо, поліція оголосила підозру чоловіку блогерки Анни Жук, яка загинула в жахливій ДТП на трасі Київ-Харків. За кермом автомобіля перебував її 25-річний обранець, Володимир Більовцов.

Чоловіку висунули підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Трагедія сталася 24 січня. Під час обгону Володимир Більовцов допустив зіткнення з вантажівкою, яка стояла за межами дороги. У результаті аварії 39-річна Анна Жук загинула на місці, а її 9-річний син, який також перебував в автомобілі, отримав важкі травми та зараз перебуває в реанімації.

26 січня у Харкові відбулася церемонія прощання з Анною Жук. Чоловік загиблої був присутній на похороні. Трагедія викликала широкий суспільний резонанс, і слідство продовжує встановлювати всі деталі інциденту.