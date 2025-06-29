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Мужчина солгал полиции о подготовке взрыва — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 00:39
Суд наказал мужчину, который сообщил полиции о ложном минировании
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Черниговской области пьяный житель Прилук проинформировал полицию о подготовке взрыва, которой на самом деле не было. За это мужчину судили

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, после полученного вызова правоохранители прибыли на указанное мужчиной место, однако никаких взрывоопасных предметов или веществ там не обнаружили.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пояснил, что прибегнул к ложному сообщению с целью попасть в квартиру, в которой зарегистрирован. По его словам, теперь там живет брат, который отказался его впустить.

Свою вину мужчина признал и пообещал больше не прибегать к подобным действиям.

Решение суда

Прилуцкий горрайонный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины и, применив положения части 1 статьи 69 УКУ, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, недавно мы писали, что в Черновицкой области мужчина взорвал гранату во дворе знакомого, из-за чего оба пострадали. После инцидента его судили.

Также мы писали, что во Львовской области судили мужчину, который стрелял по колесам грузовика.

суд правосудие взрыв полиция Черниговская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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