Суд наказал мужчину, который сообщил полиции о ложном минировании

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черниговской области пьяный житель Прилук проинформировал полицию о подготовке взрыва, которой на самом деле не было. За это мужчину судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, после полученного вызова правоохранители прибыли на указанное мужчиной место, однако никаких взрывоопасных предметов или веществ там не обнаружили.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пояснил, что прибегнул к ложному сообщению с целью попасть в квартиру, в которой зарегистрирован. По его словам, теперь там живет брат, который отказался его впустить.

Свою вину мужчина признал и пообещал больше не прибегать к подобным действиям.

Решение суда

Прилуцкий горрайонный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины и, применив положения части 1 статьи 69 УКУ, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, недавно мы писали, что в Черновицкой области мужчина взорвал гранату во дворе знакомого, из-за чего оба пострадали. После инцидента его судили.

Также мы писали, что во Львовской области судили мужчину, который стрелял по колесам грузовика.