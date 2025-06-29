Суд покарав чоловіка, який повідомив поліцію про неправдиве мінування

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Чернігівській області п'яний житель Прилук поінформував поліцію про підготовку вибуху, якої насправді не було. За це чоловіка судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, після отриманого виклику правоохоронці прибули на вказане чоловіком місце, однак жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин там не виявили.

У ході судового розгляду обвинувачений пояснив, що вдався до неправдивого повідомлення з метою потрапити до квартири, в якій зареєстрований. За його словами, тепер там мешкає брат, який відмовився його впустити.

Свою провину чоловік визнав та пообіцяв більше не вдаватися до подібних дій.

Рішення суду

Прилуцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України та, застосувавши положення частини 1 статті 69 ККУ, призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений у Чернігівському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Чернівецькій області чоловік підірвав гранату на подвір'ї знайомого, через що обидва постраждали. Після інциденту його судили.

Також ми писали, що у Львівській області судили чоловіка, який стріляв по колесах вантажівки.