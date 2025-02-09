На Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он объяснил, что "не готов" идти в армию.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

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Детали дела

В мае 2024 года жителю Полтавской области вручили повестку. Мужчина в помещении ТЦК категорически отказался от мобилизации. В срок, указанный в повестке, военнообязанный не явился.

Во время суда мужчина признался, что отказался от мобилизации из-за того, что он не готов к военной службе. Также он отметил, что считает себя непригодным по состоянию здоровья. Кроме того, житель Полтавщины заявил, что он задонатил на ВСУ 6000 грн, поэтому попросил строго его не наказывать.

Решение суда

Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе судили мужчину за уклонение от воинского учета во время военного положения. Мужчина получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования.

Во Львовской области судили мужчину, который отказался брать повестку на отправку. Он объяснил это тем, что боялся убивать других людей.