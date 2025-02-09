На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Молоток судді. Фото: Pexels

У Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він пояснив, що "не готовий" йти у військо.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

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Деталі справи

У травні 2024 року жителю Полтавської області вручили повістку. Чоловік у приміщенні ТЦК категорично відмовився від мобілізації. В термін, зазначений у повістці, військовозобов'язаний не з'явився.

Під час суду чоловік зізнався, що відмовився від мобілізації через те, що він не готовий до військової служби. Також він зазначив, що вважає себе непридатним за станом здоров'я. Крім того, мешканець Полтавщини заявив, що він задонатив на ЗСУ 6000 грн, тож попросив суворо його не карати.

Рішення суду

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка за ухилення від військового обліку під час воєнного стану. Чоловік отримав повістку, але не з'явився до територіального центру комплектування.

У Львівській області судили чоловіка, який відмовився брати повістку на відправку. Він пояснив це тим, що боявся вбивати інших людей.