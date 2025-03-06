Суд лишил свободы военного, который не вернулся на службу после лечения

Вердикт судьи. Фото: Freepik

Военный из Хмельницкой области после ранения на фронте проходил лечение, но после восстановления так и не вернулся на службу. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый Александр В. был мобилизован в июле 2023 года, проходил службу в звании младшего сержанта и выполнял боевые задачи на территории Донецкой области. После полученного в бою ранения он более месяца находился на лечении в госпиталях Днепра, Львова и Трускавца. Несмотря на необходимость вернуться в воинскую часть 3 октября 2023 года, он этого не сделал.

На судебном заседании Александр В. объяснил, что в последнем бою вместе с шестью товарищами захватил позицию противника, однако во время артиллерийского обстрела получил ранения, а его собратья погибли. После лечения он отправился домой, осознавая, что должен вернуться на службу, но, по его словам, решил взять передышку и одновременно имел страх смерти. Он также отметил, что для него лучше отбывать наказание в тюрьме, чем рисковать жизнью на фронте.

Решение суда

Во время судебного заседания руководство охарактеризовало обвиняемого негативно. Экспертиза показала, что мужчина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, осложненным употреблением алкоголя.

Судья Сергей Шинкоренко, рассмотрев все обстоятельства дела, пришел к выводу о виновности Александра В. в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части во время действия военного положения. Согласно принятому приговору, мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы.

Вместе с тем у осужденного сохраняется право подать апелляцию, чтобы обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Напомним, что в Хмельницком судили мужчину, который получил повестку, но не явился в ТЦК. За это его лишили свободы на три года.

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