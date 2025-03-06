Суд позбавив волі військового, який не повернувся на службу після лікування

Вердикт судді. Фото: Freepik

Військовий з Хмельницької області після поранення на фронті проходив лікування, але після відновлення так і не повернувся на службу. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений Олександр В. був мобілізований у липні 2023 року, проходив службу у званні молодшого сержанта та виконував бойові завдання на території Донецької області. Після отриманого в бою поранення він понад місяць перебував на лікуванні у шпиталях Дніпра, Львова та Трускавця. Попри необхідність повернутися до військової частини 3 жовтня 2023 року, він цього не зробив.

На судовому засіданні Олександр В. пояснив, що в останньому бою разом із шістьма товаришами захопив позицію противника, однак під час артилерійського обстрілу отримав поранення, а його побратими загинули. Після лікування він вирушив додому, усвідомлюючи, що має повернутися на службу, але, за його словами, вирішив узяти перепочинок і водночас мав страх смерті. Він також зазначив, що для нього краще відбувати покарання у в'язниці, ніж ризикувати життям на фронті.

Рішення суду

Під час судового засідання керівництво охарактеризувало обвинуваченого негативно. Експертиза засвідчила, що чоловік страждає на посттравматичний стресовий розлад, ускладнений вживанням алкоголю.

Суддя Сергій Шинкоренко, розглянувши всі обставини справи, дійшов висновку про винуватість Олександра В. у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини під час дії воєнного стану. Відповідно до ухваленого вироку, чоловіка засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Разом із тим у засудженого зберігається право подати апеляцію, щоб оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Нагадаємо, що у Хмельницькому судили чоловіка, який отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. За це його позбавили волі на три роки.

Також ми писали, що в Одесі області військовий влаштував бійку у під'їзді через ревнощі. За це йому призначили виправні роботи.