Россиянин во время оккупации Херсонщины вывозил детей в РФ — что решил суд

Бывший оккупационный "министр образования" Херсонщины Михаил Родиков. Фото: росСМИ

Россиянин, который во время оккупации Херсонской области стал "министром образования", вывозил в РФ украинских детей. За коллаборационную деятельность и оправдание агрессии России против Украины его привлекли к уголовной ответственности: правда, пока заочно.

Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд Херсонской области вынес 19 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, мужчина из Московской области в начале июля 2022 года возглавил "Министерство образования и науки" Херсонской области. На тот момент ему было 64 года. Занимая должность в оккупационной власти, фигурант организовывал украинским школьникам выезд в Россию, чтобы там их перевоспитать в духе российской пропаганды. О своей деятельности он сообщал российским медиа. К тому же нарушитель пытался привлечь к коллаборационизму знакомых. Как сообщил во время судебного заседания директор одной из херсонских школ, подсудимый предлагал ему работу и говорил, что Россия в регионе навсегда. После того, как мужчина не захотел работать на оккупантов, у него забрали ключи от школы.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным и заочно назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также в течение 15 лет мужчина не будет иметь права занимать должности в органах власти.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Ранее к заключению приговорили киевлянина, который оправдывал российскую агрессию. Мужчина утверждал, что в ударе по "Охматдету" виноваты украинцы.

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